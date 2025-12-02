No alla violenza di genere, la lotta scende in campo

Anche la Castellana basket è scesa in campo per dire no alla violenza sulle donne. Nel palazzetto dello sport di via Montanara, la società sportiva ha riunito le sue giovani atlete nel segno di We want to play!. Un’iniziativa cioè organizzata dalla Federazione Italiana di Pallavolo e dal Comitato Regionale Emiliano che, in collaborazione con i responsabili provinciali, ha organizzato otto eventi, tra cui quello a Castelsangiovanni.

La Castellana Basket, insieme a Sarmato e Borgonovo, sta portando avanti un progetto di collaborazione che vede le ragazze delle varie società riunite per disputare i campionati della propria categoria. Altra iniziativa avviata da quest'anno per il minibasket è l'organizzazione di giornate di gioco e festa per mettere in relazione tra loro le bimbe delle varie società già da piccole. Le società partecipanti, oltre ai padroni di casa della Castellana Basket, sono Basket Borgonovo, Kangaroos Sarmato, Piacenza Young, Basket Podenzano, Pall. Fiorenzuola, Virtus Ponte dell’olio, Ira Tenax Cortemaggiore.