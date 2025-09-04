Notte delle candele, la magia della luce e le donne nell'arte

Più di 120 persone, per una notte, si sono lasciate la modernità alle spalle per seguire la luce delle candele in mezzo ai campi e alle colline e riconnettersi con se stessi: magie della Candle Night, la “notte delle candele”, l’iniziativa del Rotary Club Piacenza Valli Nure e Trebbia che si è svolta in un luogo affascinante come la Pietra Perduca, a Travo. Tra la miriade di lumini poggiati a terra e il roccione illuminato nel buio della notte estiva, il successo di partecipanti ha permesso di raccogliere ben 1.500 euro che sosterranno i progetti benefici del club di servizio.