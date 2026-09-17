Novate: oltre il tetto dei 600 detenuti, agenti in protesta

Oltre il tetto dei 600 detenuti alle Novate. La struttura detentiva piacentina scoppia. E’ per questo (e non solo per questo) che tutte le sigle sindacali degli agenti di polizia penitenziaria mercoledì 23 settembre porteranno la loro voce di protesta fuori dalla Prefettura di Piacenza e all’esterno del carcere. Mentre è di ieri la notizia che alle Novate gli agenti hanno sequestrato due cellulari e una sostanza stupefacente in cella.

A commentare l’avvenuta operazione sono intervenuti il delegato regionale Amato De Ruosi (Sappe) e il segretario regionale Gennaro Narducci (Uspp).