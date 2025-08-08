Novate, sovraffollamento del 34%. «Servirebbero 50 agenti in più»

La Casa Circondariale di Piacenza soffre di un sovraffollamento del 34%, significa che ci sono ben 140 detenuti in più dei 414 previsti dai posti attualmente disponibili. È questo il dato più preoccupante delle condizioni del carcere emerso dalla visita svolta dall'Osservatorio carcere dell'Unione Camere Penali insieme all'associazione «Nessuno tocchi Caino» e dal Museo Internazionale delle Torture di Grazzano Visconti. «Abbiamo fatto un incontro con il direttore per avere un quadro della situazione – ha spiegato Romina Cattivelli dell'Osservatorio –; come Camera Penale di Piacenza stiamo aderendo a un'iniziativa dell'Osservatorio nazionale delle Camere Penali, si intitola «Ristretti in agosto» ed è finalizzata proprio a sensibilizzare la popolazione per non dimenticare i detenuti». Sergio D'Elia, segretario di «Nessuno tocchi Caino, si è addentrato nei numeri del carcere: «Il sovraffollamento è del 34% perché a fronte di 440 detenuti previsti dai posti disponibili ora coma ora ci sono 140 detenuti in più, mentre la Polizia Penitenziaria è composta da circa 200 agenti e invece ne servirebbero almeno 50 in più. Difficile pensare che così si possa pensare al reinserimento sociale, si deve mettere mano alla norma e discutere tutti insieme, istituzioni e mondo politico, per un provvedimento che riduca la popolazione in carcere per garantire condizioni migliori».