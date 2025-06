Nuova guida per il Rotary Club Valtidone: è Giovanni Torselli

I soci del Rotary Club Valtidone si sono dati una nuova guida. Giovanni Torselli prende il testimone di presidente del sodalizio da Carla Spotti. Quest'ultima ha guidato il Rotary durante gli ultimi 12 mesi. A Torselli spetta un testimone pesante. Il Rotary esce infatti da un anno intenso, scandito da una serie di eventi che hanno avuto lo scopo di raccogliere fondi da destinare a diverse iniziative."Nell’ultimo anno – dicono i soci - si è dato spazio a molteplici service legati alla salute, allo sport. Abbiamo avuto diversi ospiti per approfondire argomenti quali archeologia, celiachia innovazioni di ricerca sul diabete". Il Rotary ha organizzato inoltre concerti, eventi, laboratori per disabili, ha finanziato borse di studio, tra cui quella dedicata al liutaio Giovanni Battista Guardagnini. Il tutto al solo scopo di raccogliere fondi per il territorio.