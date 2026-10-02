Nuova stagione di "Nel Mirino": focus sui problemi della scuola

Le novità che riguardano gli istituti comprensivi, i problemi sulla mancanza di personale e di risorse, il trasporto pubblico che ha già fatto nascere polemiche tra i cittadini. Il mondo della scuola visto a 360 gradi sarà il focus della prima puntata della nuova stagione di “Nel Mirino”: dopo la pausa estiva il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi torna puntuale al venerdì dalle 21 su Telelibertà.

Sarà un'edizione diversa da quella passata, con studio e grafiche rinnovate, ma sempre con la stessa “missione” di offrire spunti di riflessione su temi di attualità del territorio locale. Questa sera ci si concentrerà dunque sulla scuola, nello studio di via Benedettine ne discuteranno l'assessore alle politiche educative del Comune di Piacenza Mario Dadati, il consigliere comunale Luca Zandonella, il provveditore agli studi dirigente dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza Andrea Grossi e la dirigente degli Istituti Comprensivi 4 e 6 di Piacenza Simona Favari.