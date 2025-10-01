Nuovo viaggio in Burundi dai 974 bimbi "piacentini"
Sabato al San Matteo “Una storia fortunata” per aiutare l’associazione Valeria Tonna
Federico Frighi
|20 minuti fa
Uno spettacolo teatrale per raccogliere fondi destinati agli orfani del Burundi, alla vigilia della partenza dei volontari piacentini. Si terrà sabato sera 4 ottobre (ore 20,30) al teatro San Matteo - vicolo San Matteo, 8, Piacenza - con il Gruppo Teatrale Quarta Parete. Si tratta di “Una storia fortunata” con la regia di Tino Rossi. Uno spettacolo che parla di cura della persona, della fragilità e dell’adesione all’ambiente. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Valeria Tonna - Caritas Odv, a sostegno dei progetti umanitari in Burundi. In particolare dei bambini orfani sostenuti dalla missione di padre Luigi Vitella anche attraverso le adozioni a distanza delle famiglie piacentine.