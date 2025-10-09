Oggi la Giornata mondiale della vista. «Prevenzione dalla prima infanzia»

Come ogni secondo giovedì di ottobre, anche quest'anno si celebrerà la Giornata Mondiale dalla Vista finalizzata a richiamare l'attenzione dei cittadini sull'importanza della cura degli occhi. Anche Piacenza parteciperà grazie alla collaborazione tra la sezione locale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e il reparto di Oculistica dell'ospedale: domani, dalle 9 alle 18, sarà presente un banchetto in via XX Settembre (davanti alla Feltrinelli) con volontari e soci per distribuire materiale informativo gratuito. «Sarà il 25esimo anno della ricorrenza – ha detto il presidente UICI Piacenza Filippo Siciliano – e noi saremo presenti per dare preziosi consigli alla popolazione. La nostra sezione rappresenta oltre 700 persone in tutta la provincia ed è molto sensibile su queste tematiche». La prevenzione sarà in primo piano, soprattutto per i bambini e per contrastare malattie che possono far perdere la vista come il glaucoma.