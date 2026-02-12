Olimpiadi Invernali, anche Croce bianca Piacenza tra i volontari

Una presenza significativa di ANPAS Croce Bianca di Piacenza alle Olimpiadi di Biathlon ad Anterselva: il volontario Enrico Vigilante ha infatti trascorso una settimana al campo base di Rasun di Sotto, allestito dalla Croce Bianca di Bolzano, per supportare la gestione dei pasti e della logistica a servizio del personale impegnato nelle gare. Il campo, situato nei pressi della caserma dei vigili del fuoco di Rasun, è stato allestito dalla Croce Bianca di Bolzano con l'obiettivo di garantire pasti e supporto logistico al personale impiegato nelle competizioni. Tra giornate di gare e allenamenti, si distribuiscono mediamente 140-150 pasti al giorno, oltre alla preparazione di sacchetti picnic per chi non rientra a pranzo.

Il campo base è dotato di moduli cucina, lavastoviglie, lavatrice, unità abitative, bagni, docce, tenda relax e tutta la logistica necessaria, come celle frigorifere e generatori. A supporto della Croce Bianca di Bolzano operano volontari ANPAS provenienti da tutto il territorio nazionale, insieme a colleghi internazionali provenienti da Austria, Francia e Lituania: complessivamente 20-25 volontari impegnati nella gestione del campo.

Paolo Rebecchi, Coordinatore per la provincia di Piacenza e membro del Direttivo Nazionale, ha espresso soddisfazione per questo servizio a favore della popolazione. Un plauso va anche ai riferimenti di ANPAS Servizio di Protezione Civile del territorio Mauro Prati e Oreste Guglielmetti, che supportano l'evento in aspetti organizzativi.

Tra i presenti sul posto c'era invece anche Enrico Vigilante, insieme a un volontario della Pubblica Assistenza Castenaso. L'attivazione dei volontari è stata gestita da ANPAS Nazionale in collaborazione con Samaritan International, valorizzando la partecipazione di operatori provenienti da più Paesi.

«È stata un'esperienza bellissima e molto gratificante», ha raccontato Vigilante. «Sono felice che ANPAS Croce Bianca di Piacenza abbia potuto essere presente e dare il proprio contributo in un contesto internazionale come questo. Vedere come ogni volontario, italiano e straniero, collabori con dedizione per garantire il supporto a chi lavora nelle gare è stato davvero emozionante».

La partecipazione di Vigilante e della Croce Bianca di Piacenza dimostra ancora una volta l'impegno e la professionalità dei volontari locali, capaci di operare anche a livello nazionale e internazionale, portando con sé lo spirito di solidarietà e servizio che da sempre li contraddistingue.