Omaggio al "viaggiatore", Bobbio celebra San Colombano

Una solennità millenaria che esprime l’identità di Bobbio. Domenica 23 novembre, la città festeggia il suo patrono san Colombano, monaco missionario di origine irlandese che ha fondato l’abbazia a lui intitolata. Per l’occasione, sono in programma numerose iniziative. Si inizia sabato 22 novembre con la mattinata dedicata all’escursione “Eremita per un giorno”, organizzata da CoolTour: chi lo desidera potrà ripercorrere le orme del santo. Dopo il ritrovo alle 9.30 a Bobbio, i partecipanti saliranno a piedi verso l’Eremo di San Michele a Coli, luogo in cui, secondo la tradizione, Colombano si ritirò in preghiera nel 615, anno della sua morte. Il rientro è previsto per le 16.

La sera di sabato 22 prenderà il via il tradizionale “Transito”, preparazione alla solennità di San Colombano del giorno successivo, organizzato dalla parrocchia, dal Comune di Bobbio e dall’associazione Amici di San Colombano. Dopo la caratteristica accensione dei lumini prevista per le 18.30, alle 20.30 inizierà la processione dal porticato del monastero, sede del Museo dell’abbazia, alla basilica dedicata al patrono. Al centro del rito del Transito di San Colombano è il busto argenteo reliquiario che custodisce parte delle reliquie ossee del patrono. Seguirà un rinfresco offerto dal sodalizio La Familia Bubiéiza.