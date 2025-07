On ER: cultura, intergruppo natalità e sostegno agli empori solidali

Per la prima volta i consiglieri regionali, con la commissione Formazione e Lavoro, hanno visitato a Bologna il Tecnopolo Dama, in particolare il Centro Meteo. Quest’ultimo è un centro altamente innovativo che permette di avere previsioni del tempo sempre più precise e che, insieme al Tecnopolo – che ospita i supercomputer Leonardo e Lisa – rende l’Emilia-Romagna la terra delle super tecnologie. Ma non è stata l’unica visita in esterna delle commissioni dell’Assemblea. La commissione Parità e per i diritti delle persone, ha effettuato una visita al carcere della Dozza di Bologna per incontrare i detenuti della sezione aperta a marzo dei giovani adulti. Una sezione di cui si è discusso molto in questi mesi.

Questi sono alcuni dei temi affrontati nella nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna in onda su Telelibertà.

Insieme alla seduta di Aula, in cui si è parlato di cultura, in particolare dei criteri e dei punteggi assegnati dal Ministero ai progetti artistici delle istituzioni culturali emiliano-romagnole. Interrogazioni poi sul cosiddetto ‘Polo della moda’ di Reggio Emilia, in particolare sulla scelta del gruppo Max Mara di abbandonare il progetto. E poi il tema sanità, in particolare le implicazioni dovute ai ritardi nell’approvazione del piano di potenziamento delle cure palliative. Inoltre, si parla di difficoltà economica e supporto sociale, cioè di empori solidali. La commissione Sanità ha fatto il punto sulla loro attività, approvando anche una risoluzione, firmata dalla maggioranza, che chiede di valorizzare la rete degli empori emiliano-romagnoli, incrementando anche le risorse da destinare a questi empori. E, ancora, in Emilia-Romagna si è costituito l’intergruppo sula natalità, cioè il gruppo di lavoro, guidato dalle consigliere Elena Ugolini di Rete civica e Ludovica Carla Ferrari del Pd, per affrontare il calo della natalità nella nostra regione. All’intergruppo hanno aderito 36 consiglieri regionali, rappresentanti di tutte le forze politiche e di tutte le province, che si occuperà di approfondire una strategia per affrontare la questione demografica.