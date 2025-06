Ospedale e sicurezza, la Cisl: «Sorveglianza da migliorare»

Sorveglianza da migliorare in ospedale, dove la notte specialmente non c’è una copertura adeguata. Lo sostiene Giovanni Oliva, segretario della Funzione Pubblica Cisl Parma e Piacenza. «Abbiamo fatto incontri con l’Ausl, ci ha detto che c’è stato un aumento di video sorveglianza interna del circuito aziendale, ma non è abbastanza, va messo qualcuno che giri la notte - insiste Oliva - le persone entrano indisturbate nel nosocomio provinciale». Il drammatico caso del feto è l’episodio eclatante di questi giorni «ma domani - avverte Oliva - potremmo avere una dipendente molestata, e va migliorato questo circuito della sicurezza aziendale investendo, le falle vanno corrette, ci sono situazioni non curate e non sorvegliate». Da aumentare è proprio la presenza dei vigilantes notturni, ad esempio. «Alla luce di quanto accaduto chiederemo un confronto monotematico proprio sulla sicurezza».