Ospitalità e rifugio dal freddo, ostello in Santa Teresa

Un ostello per pellegrini della Via Francigena nel periodo primaverile ed estivo, un rifugio per persone senza fissa dimora durante i mesi freddi. E’ la doppia funzione della nuova opera di carità che sorgerà nel cuore del centro storico cittadino. Si chiamerà ostello Santa Teresa e sarà gestito dalla omonima parrocchia in corso Vittorio Emanuele e dalla Comunità pastorale in cui è inserito: oltre a Santa Teresa anche San Giovanni-Santa Brigida, Sant’Eufemia, San Sisto e la zona ex San Sepolcro.

Il via libera è stato dato la scorsa settimana dalla Soprintendenza. La ristrutturazione dovrebbe terminare entro la fine della prossima primavera, in tempo per ospitare i pellegrini.

Si tratta di un appartamento ubicato dietro all’abside della chiesa di Santa Teresa, in prossimità dell’ingresso dell’omonimo quartiere residenziale. Acquistato dalla Fondazione Cerati, nei primi anni del duemila ha subito una prima ristrutturazione per essere adibito a spazio dell’oratorio giovani. Successivamente una parte è stata concessa in affitto all’Unitalsi, di cui c’è ancora la targa alla porta.