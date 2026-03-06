Otto marzo, per le donne ingressi scontati e visite speciali
Anche per lo Iat itinerario a tema in città
Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, tutte le visitatrici potranno accedere ai Musei Civici di Palazzo Farnese al costo simbolico di 1 euro e sono previste due iniziative speciali a tema.
Alle 10, solo su prenotazione - contattando il 375-9885130 o scrivendo a visite.farnesefactory01@gmail.com - itinerario alla scoperta delle figure femminili nelle collezioni museali: sante, sovrane e protagoniste della storia raccontate attraverso opere e testimonianze artistiche. Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona.
Nel pomeriggio, alle 16, sarà la volta de "I profumi di Cleopatra", in un percorso che dopo aver approfondito la conoscenza dei reperti legati alla cura personale e alla bellezza nel mondo antico permetterà, ai partecipanti, di seguire un laboratorio olfattivo e realizzare il proprio unguento profumato secondo le antiche ricette ispirate alla tradizione. Per informazioni e prenotazioni, [email protected] o messaggi Whatsapp al 333-6738327.
Sarà legata alla ricorrenza dell'8 marzo anche la visita guidata che, nel ricco programma di attività del mese proposto dallo Iat-R comunale, si terrà domenica mattina dalle 10.30 alle 12: "Le donne di Piacenza". Un itinerario tra i luoghi che custodiscono la storia di figure femminili che hanno segnato la storia locale: imperatrici, duchesse, sante e personalità leggendarie, per raccontare la città tra arte, mistero e potere, attraverso gli sguardi e le vicende che ne hanno plasmato l'identità. Il costo di partecipazione è di 10 euro per gli adulti, ridotto a 8 per gli ospiti delle strutture alberghiere cittadine o i viaggiatori delle "Frecce" di Trenitalia, gratuito per i bambini sino ai 12 anni e gli accompagnatori di persone con disabilità. Prenotazioni allo 0523-492001 o scrivendo a [email protected]