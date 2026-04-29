Parigine in via Gaspare Landi: «Disagi per i residenti»

In via Gaspare Landi cresce la protesta di alcuni residenti contro i sei paletti installati davanti a un’abitazione come dissuasori di sosta, che avrebbero finito per complicare la quotidianità di chi vive nella zona. Il malcontento si è trasformato in un esposto indirizzato all’amministrazione comunale.

«Chiediamo da oltre cinque mesi la rimozione di queste parigine, fatte installare da un privato ma con ricadute su tutti - si legge nel documento -. L’interesse individuale può davvero prevalere su quello collettivo?». Secondo i firmatari, la situazione attuale sembra confermarlo. Nel frattempo, i disagi aumentano, soprattutto per una popolazione residente in gran parte anziana. «Le difficoltà riguardano azioni quotidiane, come scaricare la spesa o ricevere consegne, operazioni che spesso costringono a fermare l’auto in mezzo alla carreggiata, con inevitabili ripercussioni sul traffico».

Il consigliere della Lega Luca Zandonella annuncia un’interrogazione: «I cittadini sono esasperati e non hanno ricevuto risposte. Questi dissuasori sono stati installati senza il consenso dei residenti. È necessario chiarire quanto accaduto e trovare una soluzione rapida».