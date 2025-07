Parte il Punto Verde, assistenza sanitaria per necessità comuni

Da domani parte un nuovo servizio sanitario a Ponte dell'Olio, organizzato dall’ospedale San Giacomo. E’ il Punto Verde, che si potrà raggiungere per necessità cliniche più comuni, come stati febbrili, traumi, ustioni, ferite, punture d’insetto.

Il servizio, privato e a pagamento, sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17, sabato e domenica dalle 10 alle 18. L’accesso avviene su prenotazione o direttamente presso l’ingresso pedonale dell’ospedale San Giacomo in via San Bono numero 3. Per chi arriva in auto è previsto l’ingresso dall’entrata ambulanze in via Max e Lina Fioruzzi.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero telefonico dedicato 0523871950.

Il servizio è frutto del connubio tra l’esperienza del dottor Marcello Cremona, medico di medicina d’urgenza, e la direzione del “San Giacomo”. « Il Punto Verde nasce dalla volontà di offrire alla comunità locale e dei territori limitrofi un’alternativa efficiente e competente per affrontare le urgenze minori e i problemi di salute più frequenti, riducendo l’attesa e migliorando l’esperienza del paziente», spiegano Cremona ed Isabella Melani, Ceo del “San Giacomo”. Sarà gestito da medici esperti affiancati da personale sanitario qualificato, ma potrà inoltre contare sul supporto della radiologia dell’ospedale pontolliese, attiva anche nel weekend. Anche l’amministrazione comunale di Pontedellolio saluta con favore questa iniziativa. «Fin dall’inizio del nostro mandato - sottolineano il sindaco Alessandro Chiesa ed il capogruppo di maggioranza consiliare Giuseppe Ballotta - uno degli obiettivi principali è stato quello di migliorare l’offerta sanitaria. Dopo il ritorno del pediatra di libera scelta, il ripristino della guardia medica, che è ancora attiva, l’autorizzazione dei poliambulatori comunali e l’attivazione del trasporto solidale per gli anziani, oggi presentiamo insieme un progetto innovativo e strategico non solo per Pontedellolio, ma per tutta la Valnure e le valli circostanti, a supporto del servizio sanitario nazionale. Il Punto Verde conferma l’impegno della struttura e del Comune nell’offrire un’assistenza sanitaria vicina alle persone e d’eccellenza». L’amministrazione sta inoltre valutando forme di accesso agevolato al Punto Verde per i residenti.