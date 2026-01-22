Partecipazione, il Comune: «Scriviamo il regolamento insieme»

«Scriviamo il Regolamento della Partecipazione Insieme»: è con questo invito rivolto alla collettività che si presenta il percorso cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna volto ad aggiornare e rinnovare in modo inclusivo il Regolamento comunale attuale, in vigore dal 2013, creando strumenti di coinvolgimento più efficaci e consolidando nuove modalità di dialogo tra Amministrazione e comunità, anche grazie alle opportunità offerte dagli strumenti digitali che consentono di ampliare le occasioni di confronto e contributo dei cittadini alle decisioni pubbliche.

Il Regolamento sarà ripensato insieme a un panel di 70 persone, scelte a seguito di candidatura diretta con una «call to action» rivolta a tutti i cittadini e in parte composto da rappresentanti dell'associazionismo locale, indicati da Consulte e Tavoli di lavoro già esistenti. Sarà possibile compilare il modulo di adesione online dalle ore 12 di lunedì 26 gennaio alle 12 di domenica 15 febbraio, accedendo alla pagina web www.comune.piacenza.it/partecipa dove sono già disponibili tutte le informazioni a riguardo.