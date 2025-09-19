Passiti, e non solo: il Valtidone Wine fest fa tappa a Nibbiano

Domenica il Valtidone Wine fest fa tappa a Nibbiano. Il borgo di Alta Val Tidone si apre a DiTerreDiCibiDiVini… DiOli. Un week end tutto dedicato ai vini passiti autoctoni, e non solo, che dalle 10 alle 19 di domenica 21 settembre sarà possibile degustare a Nibbiano grazie a venti cantine, insieme a tartufo Nero di Pecorara, batarò, patata di Busseto. Prima però, sabato 20 settembre, dalle 19.30 borgo Mulino Lentino ospiterà un viaggio nel gusto firmato da De Smart Kitchen, con piatti e vini locali per una serata all’insegna della cultura enogastronomica e del divertimento. (Per info e prenotazioni: 3494661152).

Domenica ci si sposta invece a Nibbiano per la terza tappa del Wine fest. Alle 10,30 in piazza Combattenti ci sarà il momento inaugurale seguito, alle 11,15, dalla presentazione della Guida alle Cantine dei Colli Piacentini. Si potrà quindi pranzare con specialità a base delle tre de.co, tartufo patata e batarò, protagonisti, alle 17,30, anche di un Aperishow. Nel pomeriggio ci saranno anche gare di pigiatura, e alle 16.30 una tavola rotonda in tema “Sostenibilità nella filiera vitivinicola: tendenza o necessità?”. Per tutto il giorno NIbbiano ospiterà anche la sagra dal buslàn, "il ciambellone dei poveri".