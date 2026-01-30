Pediatra di famiglia, Francesco Sogni lascia, subentra Adriana Vella
A Castel San Giovanni nuovo cambio per il medico dei bambini
Dopo solo un mese cambia di nuovo il pediatra di famiglia a Castel San Giovanni. Con una lettera inviata alle famiglie l’Ausl che comunicato che dal primo di febbraio il dottor Francesco Sogni, subentrato il primo di gennaio a Lorenzo Rizzi, cesserà il suo incarico. Al suo posto subentra la pediatra Adriana Vella, anche lei con un incarico provvisorio. Presterà cioè servizio «fintanto che - si legge nella missiva inviata in questi giorni alle famiglie - sarà iscritto un nuovo pediatra di libera scelta negli elenchi del comune di Castel San Giovanni».
Come già successo un mese fa alle famiglie non viene richiesto di fare nulla. Chi era iscritto con il dottor Sogni passa d’ufficio alla dottoressa Vella. La sede resta nella Casa di Comunità di via Seminò 20 a Borgonovo, dove il servizio è stato spostato dalla precedente sede di Castelsangiovanni dal primo di gennaio
La dottoressa Adriana Vella riceverà il lunedì su appuntamento dalle 15 alle 19, il martedì su appuntamento dalle 10 alle 14, il mercoledì su appuntamento dalle 15 alle 18, il giovedì su appuntamento dalle 10 alle 14 e il venerdì su appuntamento dalle 10 alle 13.