Per i minori stranieri il "buco" di 2 milioni. «C'è forte allarme»

Non è un caso solo piacentino. E’ un caso nazionale. Non arrivano i trasferimento dello Stato per sostenere le accoglienze da parte dei comuni di minori stranieri non accompagnati. A Piacenza questi mancati trasferimenti creano un buco, si spera momentaneo, di 2 milioni di euro. E precisamente si tratta di 822 mila euro del saldo sul 2024 e di 1 milione e 100 mila euro per i primi due trimestri di quest’anno, pari al 35-40 per cento del dovuto. Nell’insieme, 2 milioni di euro.

A sollevare quella che appare come un’emergenza di bilancio è stato in aula consiliare Sandro Spezia (Piacenza Oltre), che ha snocciolato cifre e preoccupazioni e inquadrato anche la situazione nazionale incerta. E l’assessora Nicoletta Corvi (welfare, servizi sociali, servizi all’infanzia) parla prontamente di un «allarme importantissimo» per le rette che intanto il Comune paga alle comunità di accoglienza, non solo per le tre comunità educative cittadine, ma anche per altre dove vengono inseriti questi ragazzi, a Trieste, Napoli e Perugia. Lo Stato dovrebbe versare 100 euro per ogni minore.