Pezzani, Pedibus fermo da cinque anni: «Servono genitori disponibili»

Alla scuola elementare Pezzani, il Pedibus – il servizio di accompagnamento pedonale dei bambini – è fermo da cinque anni, dall’inizio della pandemia. Un progetto un tempo fiore all’occhiello, oggi sospeso, nonostante il plesso raccolga circa cinquecento alunni e il servizio, altrove, funzioni a pieno regime.

Il funzionamento è semplice: bambini e adulti percorrono insieme, a piedi, un tragitto con fermate e orari precisi, come un vero autobus. Prima del Covid, la Pezzani aveva tre linee attive, con un centinaio di bambini e sessanta accompagnatori.

«Il Pedibus è un’iniziativa delle scuole – spiega Alessandra Bonomini del servizio comunale Ceas Infoambiente – e richiede genitori disponibili. Nonostante incontri, corsi e iniziative promozionali, le iscrizioni non sono più arrivate».

Servono almeno due adulti e 7-8 bambini per linea, assicurati e iscritti all’albo della cittadinanza attiva. I benefici sono evidenti: attività fisica quotidiana e riduzione del traffico davanti alla scuola.