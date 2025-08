Piacentini benemeriti manager e imprenditore in America

Sono due i piacentini benemeriti 2025: l’imprenditore Ernesto Bertuzzi di Bobbio e il manager Franco Filippi di Travo. L’associazione "Piacenza nel Mondo" li ha premiati domenica 3 agosto nel 29esimo incontro provinciale delle comunità piacentine nel mondo che si è tenuto a Castellaro, nel comune di Travo, tra la Val Trebbia e la Val Nure.

Filippi, 67 anni, è stato manager di diverse importanti imprese del settore infrastrutture e ingegneria, lavorando tra l’Argentina, Singapore, Africa, Brasile, Europa. Nel 1997 si è trasferito negli Stati Uniti, dove risiede, alle dipendenze della società Trevi Spa di Cesena. Nel 2022 la pensione, dopo aver potuto far studiare i tre figli nei migliori college americani. Appassionato di storia e di Dante Alighieri, tiene conferenze. «Il mio sogno rimane sempre quello di ritornare un giorno nel mio amato paesello di Travo a cui sono legato da un amore infinito e in cui ho fratelli, sorella, parenti ed un incredibile gruppo di amici e dove per ora torno ogni anno ad agosto, come appuntamento fisso», dice Filippi.

Franco Filippi, secondo da destra, riceve il premio "Piacentino benemerito" dalla sindaca di Travo Roberta Valla e dal consigliere regionale Lodovico Albasi (foto Zangrandi)

E’ di Bobbio Ernesto Bertuzzi, classe 1942, imprenditore edile che ha creato la sua azienda a New York, lavorando anche per personaggi come l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. E’ all’estero da tanto tempo, ma più volte all’anno torna in Val Trebbia e, lo dice lui stesso, non ha mai dimenticato il dialetto della sua terra.

Ernesto Bertuzzi premiato dalla presidente della Provincia, Monica Patelli (foto Zangrandi)

L’incontro delle comunità piacentine nel mondo è un appuntamento annuale, organizzato dall’associazione Piacenza nel Mondo con il patrocinio della Provincia di Piacenza, il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il Gruppo Editoriale Libertà e, per questa edizione, del Comune di Travo e degli Amici del Castellaro che hanno accolto l’evento nell’ambito dei loro quattro giorni di festa.

Menzione speciale da parte di Piacenza nel Mondo alla Biblioteca Passerini Landi di Piacenza e all’associazione Famiglia Piasinteina, «custodi appassionati delle tradizioni locali e della piacentinità».

La presidente di Piacenza nel Mondo, Patrizia Bernelich, ha ricordato l’impegno nel coinvolgimento delle scuole «per trasmettere la storia dell’emigrazione e perché questa - lancia l’appello alla politica - diventi materia didattica». Bernelich informa che inizierà una collaborazione con la Consulta provinciale degli studenti: Piacenza nel Mondo erogherà una borsa di studio intitolata a Gianfranco Scognamiglio, socio e storico giornalista di Libertà.