Piacenza città universitaria, 292 le domande di posti letto

Piacenza città universitaria, coi suoi atenei e i suoi studenti che arrivano da fuori provincia. Sono quasi 5mila (4.798) le richieste per realizzare posti letto universitari a prezzo calmierato in Emilia-Romagna, ricevuti dal ministero dell’Università e della Ricerca, attraverso il bando Housing finanziato dal Pnrr con 1,2 miliardi di euro, di cui 292 sono le domande partite da Piacenza. A livello nazionale le candidature ammontano a 60.300 posti letto.