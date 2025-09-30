Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Piacenza città universitaria, 292 le domande di posti letto

Usufruiranno di listini calmierati in base al bando Housing finanziato dal Pnrr

Redazione
|1 ora fa
Piacenza città universitaria, 292 le domande di posti letto
1 MIN DI LETTURA
Piacenza città universitaria, coi suoi atenei e i suoi studenti che arrivano da fuori provincia. Sono quasi 5mila (4.798) le richieste per realizzare posti letto universitari a prezzo calmierato in Emilia-Romagna, ricevuti dal ministero dell’Università e della Ricerca, attraverso il bando Housing finanziato dal Pnrr con 1,2 miliardi di euro, di cui 292 sono le domande partite da Piacenza. A livello nazionale le candidature ammontano a 60.300 posti letto.
Leggi tutto   

Gli articoli più letti della settimana