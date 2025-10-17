Piacenza e le sue eccellenze tornano su Melaverde

Domenica 19 ottobre alle 11.50 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Melaverde, la storica trasmissione dedicata all’agricoltura, all’ambiente e alle eccellenze del territorio italiano.

Anche in questa occasione alcune realtà piacentine saranno protagoniste del programma, che dedicherà uno spazio al nostro territorio raccontando esperienze significative nel segno della sostenibilità, dell’economia circolare e della multifunzionalità. Si parlerà di aziende che rappresentano al meglio la vitalità della nostra agricoltura, spaziando dalla zootecnia alle produzioni agricole e mettendo in evidenza il valore della filiera corta e del legame con l’ambiente.

«Siamo molto orgogliosi – commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – di vedere ancora una volta la nostra provincia tra i protagonisti di Melaverde, una trasmissione che continua a raccontare con sensibilità e competenza il mondo agricolo e le sue tante sfumature. È sempre un’occasione preziosa per dare visibilità a chi, con impegno e innovazione, valorizza il nostro territorio. Un ringraziamento particolare – aggiunge Gallizioli – va agli autori, ai conduttori Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, alla troupe e ai comuni coinvolti nelle riprese, che hanno collaborato con disponibilità e passione. Questa presenza televisiva è una vetrina importante per le nostre imprese e un riconoscimento al valore agricolo, ambientale e culturale della provincia piacentina».