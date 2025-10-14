Piacenza si accende con “Nicolini in Jazz”

La città si prepara a parlare il linguaggio universale del jazz. Dal 15 al 19 ottobre il Conservatorio Nicolini inaugura la prima edizione di “Nicolini in Jazz”, un festival che promette di trasformare Piacenza in un crocevia di note, improvvisazioni e incontri internazionali.

Ideato dal Dipartimento di Jazz del Conservatorio e curato dai docenti Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara, il festival nasce con un obiettivo ambizioso: unire formazione e spettacolo, creando un dialogo vivo tra studenti, grandi maestri e pubblico.

Per il debutto arriveranno tre stelle del panorama mondiale: il sassofonista spagnolo Perico Sambeat, il chitarrista olandese Jesse van Ruller e il bassista italiano Dario Deidda. Accanto a loro, i docenti del Nicolini e una ventina di giovani musicisti daranno vita a cinque giorni di concerti, masterclass e jam session in diversi luoghi della città – dal Milestone Jazz Club al Dubliners Irish Pub, fino al Salone del Conservatorio.

Il programma prevede due jam session, quattro concerti e tre masterclass, distribuiti tra il Salone del Conservatorio, il Milestone Jazz Club e il Dubliners Irish Pub. L’apertura, mercoledì 15 ottobre alle 21 al Dubliners, sarà affidata alla jam session inaugurale con Jesse van Ruller, Rolff e Arco insieme agli studenti. Giovedì 16 ottobre la giornata prevede alle 10 la masterclass di van Ruller all’Auditorium Mennella e, in serata alle 21, il concerto “Four on Strings” al Conservatorio eseguito da Jesse Van Ruller, Lucio Ferrara, Dario Deidda e Tony Arco. Venerdì 17 ottobre si terrà alle 10 la masterclass di Deidda e, la sera, il concerto “Birth of the Cool and more” diretto da Antonio Ciacca, che proporrà l’esecuzione integrale dell’album di Miles Davis con un nonetto di studenti e ospiti. Sabato 18 ottobre alle 10 sarà la volta della masterclass di Sambeat e del concerto serale “Modern Canvas”, che unirà il sassofonista spagnolo ai docenti Rea, Rolff e allo studente Spina. La chiusura, domenica 19 ottobre alle 18 al Milestone Jazz Club, vedrà Sambeat alla guida di due quintetti di studenti nel concerto “Double Quintet”, seguito, alle 21, dalla jam session conclusiva con Sambeat, Ferrara, Rolff, Arco e alcuni allievi.