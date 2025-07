Piano del traffico, presentate 152 osservazioni

Sono 152 le osservazioni presentate al Piano urbanistico del traffico (Put), che è strumento di messa a terra nel breve periodo, ovvero due anni, del Pums, il Piano urbano di mobilità sostenibile che ha valenza più politica. Alle osservazioni è stata dedicata la prima delle due commissioni “Assetto e utilizzazione del territorio”, presieduta lunedì 7 luglio dalla consigliera Caterina Pagani. Un appuntamento che si è rivelato piuttosto farraginoso nella modalità per gli stessi membri della commissione, che hanno anche dovuto interrompere temporaneamente la seduta per capire come procedere, rinviando poi il confronto sulle singole osservazioni.



Intanto però si conoscono i numeri: i proponenti sono stati 19, sono state accolte 63 osservazioni delle 152 osservazioni complessive, ovvero il 41%, quelle non accolte sono state 51( il 34%); alcune, 21 pari al 14%, sono state accolte solo parzialmente, mentre 17 sono state ritenute inammissibili. Il Put, presentato lo scorso febbraio, è chiamato a produrre azioni concrete riguardanti diversi temi, i più importanti dei quali sono mobilità, il transito, la Ztl, la sosta, nonché l'intervento strutturale su alcune strade.