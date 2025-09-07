Piazza Duomo, cena in famiglia «Per la cattedrale e i piacentini»

Non solo per solidarietà, ma anche per sentimento. C’è un duplice scopo dietro la “Cena in famiglia per la cattedrale” che si svolgerà domani, lunedì , alle 20 in piazza Duomo, e il presidente dell’Opera parrocchiale della Cattedrale Giovanni Struzzola non lo nasconde. «L’iniziativa nasce per raccogliere fondi per la nostra cattedrale, ma anche per far vivere piazza Duomo, per familiarizzarla - spiega - ossia per legare questo luogo alle famiglie piacentine».

È questo dunque il senso con cui tante realtà, legate per vari motivi alla piazza, si sono unite e hanno fatto squadra: il risultato lo si vedrà coi 250 ospiti che si troveranno seduti ai tavoli allestiti fra le aiuole, all’ombra del Duomo. Qualche posto disponibile (pochi, ci fanno sapere gli organizzatori) è rimasto, ma occorre telefonare al numero 3389292145 o andare di persona al bar Principessa di piazza Duomo 21: l’offerta minima è di 25 euro a persona (mentre i bambini fino ai sei anni non pagano), la prenotazione obbligatoria e la serata prevede anche la salita alla cupola gratuita fino a esaurimento posti.