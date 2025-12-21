Piazzale Plebiscito, la prima eco-isola. L'altra è in corso di valutazione

È già stata installata ed è operativa, anche se per ora senza accesso controllato, la prima eco-isola informatizzata per la raccolta differenziata puntuale dei rifiuti a Piacenza. La postazione si trova in piazzetta Plebiscito e rappresenta uno dei tasselli del nuovo sistema di conferimento che affiancherà il porta a porta e le campane stradali già presenti in città.

La seconda eco-isola è prevista a breve, il tempo necessario – fanno sapere dal Comune – per completare alcune valutazioni di natura tecnica e logistica. In un primo momento la collocazione sembrava individuata in piazza Borgo, ma la scelta non è ancora definitiva. Non è escluso che le perplessità e gli accenni di protesta manifestati da alcuni commercianti e residenti della zona abbiano indotto l’amministrazione a riflettere ulteriormente sulla localizzazione.

Le eco-isole informatizzate, come quella di piazzetta Plebiscito, sono strutture dedicate alla raccolta differenziata puntuale dei rifiuti. Sono dotate di contenitori specifici per le diverse frazioni, con cassonetti di differenti volumetrie e colorazioni a seconda del materiale riciclabile. Il sistema prevede la raccolta su quattro frazioni separate e consente di conferire in modo controllato i rifiuti indifferenziati, incentivando comportamenti virtuosi da parte dei cittadini.