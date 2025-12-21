Piazzale Plebiscito, la prima eco-isola. Tramonta l’ipotesi di piazza Borgo

È già stata installata ed è operativa, anche se per ora senza accesso controllato, la prima ecoisola informatizzata per la raccolta differenziata puntuale dei rifiuti a Piacenza. La postazione si trova in piazzetta Plebiscito e rappresenta uno dei tasselli del nuovo sistema di conferimento che affiancherà il porta a porta e le campane stradali già presenti in città.

La seconda eco-isola è prevista a breve, il tempo necessario – fanno sapere dal Comune – per completare alcune valutazioni di natura tecnica e logistica. In un primo momento la collocazione sembrava individuata in piazza Borgo, ma l’ipotesi sembra essere definitivamente tramontata. Sull’esatta dislocazione della seconda isole sono ancora in corso delle verifiche, fanno sapere dal Comune.