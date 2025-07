Più prestiti alle famiglie e depositi bancari a 10,3 miliardi

A fine marzo 2025 in provincia di Piacenza sono risultati in aumento dello 0,3% i prestiti erogati dal sistema di credito rispetto alla stessa data dello scorso anno, quando si era registrato un calo del 4,4%. Gli impieghi bancari sono così saliti a quasi 6,3 miliardi di euro.

I dati rilasciati dalla Banca d’Italia e analizzati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio dell’Emilia evidenziano un segno leggermente negativo per le imprese (-0,4%) e un vistoso calo per le società finanziarie ed assicurative (-31,9%), mentre il ricorso al credito è risultato in aumento (+1,8%) da parte delle famiglie consumatrici.

Ad assorbire la maggior parte degli impieghi bancari è stato, comunque, il mondo delle imprese, con una quota del 55,5%, seguito dalle famiglie con il 42,5%.

Guardando al sistema produttivo, solo il comparto manifatturiero ha registrato un aumento (+4,9%), mentre i restanti settori sono risultati in flessione rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel comparto edile, ad esempio, la diminuzione è stata del 12,0%, mentre in quello dei servizi si è attestata a -3,3%. Per quanto riguarda il tasso di deterioramento del credito, in dodici mesi si è registrato un leggero aumento, passando dall’1,0% del 31 marzo 2024 all’1,5% alla stessa data del 2025. Sul versante dei risparmi, infine, mentre i depositi (soprattutto in conto corrente) hanno segnato un +0,5%, portandosi a 10,3 miliardi, i titoli a custodia sono cresciuti dell’8,4%, raggiungendo così un valore di 9,7 miliardi di euro.

Il totale del risparmio piacentino rappresentato da depositi e titoli a custodia presso le banche ha pertanto superato di poco i 20,0 miliardi di euro alla fine del primo trimestre 2025.