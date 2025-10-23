Polizia locale: sequestrati cocaina, hashish e un taser di un 13enne

Oltre tre etti di cocaina suddivisa in involucri pronti alla vendita, un tirapugni con storditore elettrico e circa venti grammi di hashish. E’ quanto sequestrato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia locale di Piacenza impegnati quotidianamente nel controllo del territorio comunale con servizi di vario genere mirati in modo particolare al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti nei dintorni delle scuole cittadine e al monitoraggio delle zone frequentate da giovani e giovanissimi. Servizi svolti da agenti sia in borghese sia in divisa che, nell’ambito di vari progetti attivi sul territorio, puntano soprattutto alla prevenzione della microcriminalità, anche minorile ma non solo, e si basano – da un lato - su un’azione capillare di “prossimità” con presenza quotidiana nelle zone considerate più a rischio, e – dall’altro – su una rete di contatti sempre più attivi e preziosi: dai referenti dei gruppi di vicinato ai frequentatori abituali di parchi e giardini pubblici. Tutto ciò in stretta sinergia con le forze di polizia statali, costantemente aggiornate e coinvolte.

Sequestrato un tirapugni con taser incorporato

Un’azione, questa della Polizia locale piacentina, che – al di là dei controlli specifici anti-droga – si traduce in una lunga serie di interventi mirati a prevenire e disinnescare situazioni potenzialmente pericolose. Proprio in questo contesto si inserisce il sequestro del tirapugni con taser incorporato. L’episodio è avvenuto nella zona di via Negri, monitorata con particolare attenzione dal personale del comando di via Rogerio che l’altro giorno è venuto a conoscenza di alcuni contrasti tra gruppi di giovani: sembrava si stessero organizzando per scontrarsi. Due agenti in borghese presenti in zona si sono imbattuti in un gruppo di ragazzi particolarmente agitati e hanno riconosciuto il rumore di innesco elettrico tipico dei taser. Avvicinandosi al giovane da cui proveniva il rumore, l’hanno invitato a consegnare quello che, dal suono, sembrava essere uno storditore elettrico; e in effetti agli agenti è stato consegnato un particolare tirapugni con annesso un piccolo taser che è stato immediatamente sequestrato. Sono stati quindi contattati i famigliari del ragazzino (13 anni) e, non essendo lui imputabile, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.

Sequestro di cocaina

Con riferimento al sequestro di cocaina, la zona è Borgotrebbia. L’intervento degli agenti della Polizia locale è stato richiesto da un residente del quartiere preoccupato perché aveva visto alcuni piccoli contenitori abbandonati nei pressi di alcuni garage; sospettava che fossero bocconi avvelenati per cani. In realtà il contenuto era cocaina. In questo primo intervento gli agenti hanno sequestrato otto involucri. Il giorno successivo, sempre da un residente della stessa zona, è arrivata la segnalazione di altri involucri di stagnola visibili dalle finestre di un palazzo: erano sul tetto di un box auto. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno raggiunto il tetto in questione trovando altri 41 involucri contenenti sempre cocaina, per un totale di circa tre etti sequestrati nei due interventi. Coinvolta l’autorità giudiziaria, gli accertamenti sono in corso.

Sequestro di "fumo"

Nella giornata di ieri, invece, nei pressi dei poli scolastici di via IV Novembre, la Polizia locale – durante i controlli quotidiani - ha identificato un ventenne trovato in possesso di circa venti grammi di “fumo”. A carico del giovane, che non frequenta le scuole in questione, è stato emesso un cosiddetto ODA (ovvero un Ordine di allontanamento dalla zona) ed è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.