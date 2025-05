Premio letterario "Giana Anguissola", i vincitori dell'edizione 2025

Cerimonia conclusiva, martedì 6 maggio a palazzo Gotico con la partecipazione del fisico e divulgatore Massimo Temporelli, per il premio letterario "Giana Anguissola" con la sezione riservata alle scuole secondarie di 2° grado. All'edizione 2025 del concorso - promosso e realizzato dal Comune di Piacenza in collaborazione con la cooperativa Equilibri e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano - hanno partecipato 17 classi degli istituti superiori di città e provincia. Ecco i vincitori.

CATEGORIA PROSA

1° "Cuore dall'amore coronato" - Cristopher Bellisario, Liceo G. M. Colombini 4^SUA.

Per la capacità di rendere il dramma esistenziale della ricerca di senso e della propria identità e la difficoltà a integrare le parti contrastanti della propria interiorità. Per la potenza delle immagini e delle metafore utilizzate, di ispirazione letteraria ma rielaborate in chiave personale.

2° "Oltre la barriera" - Rebecca Bocchi, Liceo Gioia 1^linguistico D.

Per l’originalità narrativa del testo che, attraverso la scelta del genere distopico e un ritmo serrato, porta alla luce i valori umani per cui sempre vale la pena combattere: la libertà e la possibilità di scegliere.

3° "Davanti ai tuoi occhi" - Gabriele Cassano, Liceo Respighi 1^D.

Per la maturità di una narrazione che riflette sul significato della vita, con la capacità di guardare dall’alto l’esistenza umana nella sua complessità e nel suo insieme; per una costruzione narrativa coerente ed efficace nella sua circolarità.

Menzione speciale per la prosa: Jamina Rossi della 4° linguistico F Liceo Gioia, con il testo "Staccare i piedi da terra".

I vincitori della categoria Prosa I vincitori della categoria Prosa I vincitori della categoria Prosa

CATEGORIA POESIA

1° "Fiori tra le crepe" - Kelly Lin, Liceo Gioia 4^linguistico F.

Per l'intensità di un testo poetico che esprime con maturità e consapevolezza, attraverso efficaci metafore e immagini poetiche, la tensione umana e la positività di una battaglia, individuale e collettiva, tesa alla costruzione di un futuro possibile.

2° ex aequo "Tra ombre e luce" - Umberto Bologna, Liceo Respighi 1^D.

Per la forza di un testo poetico che sollecita la sensorialità attraverso immagini significative ed evocative, dando vita a una declinazione di futuro originale, poetica e suggestiva.

2° ex aequo "L'attesa del domani" - Giulia Morales, Liceo Respighi 1^S

Per l’essenzialità e l’incisività del linguaggio poetico utilizzato; per il ritmo, la leggerezza e luminosità delle immagini evocate, che alimentano un sentimento di vitalità e positività, che apre la prospettiva sui propri orizzonti.

3° "Vuoto" - Tommaso Albano, Liceo Respighi 1^A

Per la drammaticità e intensità dei versi, che ben interpretano il senso di angoscia e incertezza legata alla percezione di un futuro tanto inquietante quanto irraggiungibile.

I vincitori della categoria Poesia I vincitori della categoria Poesia I vincitori della categoria Poesia I vincitori della categoria Poesia

CATEGORIA VIDEO

1° "Lontano da te" di Millione Caterina, Roman Atiencia Paolet, Olari Adelina, Malausa Mirna, Mehja Enisa e Zocco Regina, Liceo Artistico Bruno Cassinari 2^A

Per la creazione di un’atmosfera inquietante, attraverso la scelta di immagini angoscianti e la progressiva accelerazione del ritmo e della musica, che alimentano tensione e curiosità nello spettatore.

2° "Caro Guglielmo… una lettera dal futuro" di Michele Tizzoni, Lorenzo Passera, Gabriele Lupi, Alessandro Gualla, Alberto Fermi, Chiara Siena, Salvatore Leone, Davide Gavrilovici, Gabriel Frattola, Francesco Maloberti, Francesca Lucutar, Luka Dushanov, ISII Marconi 2^F

Video originale e ben costruito dal punto di vista della scelta delle immagini e del testo, presentato sotto forma di lettera a Guglielmo Marconi, cui è intestata la scuola degli autori, i quali reinterpretano la loro realtà ed esperienza attraverso gli occhi del grande scienziato, aprendo lo sguardo su un presente discutibile e un futuro immaginabile.

3° "L'onda, la storia non è un gioco" di Margot Marafetti, Paolo Milza, Francesco Faenza, Anna Maria Isabella Mangiameli, Rocco Lico e Maurizio Arzani, Liceo Statale G.M Colombini 3^ESF

Video che in poche ed efficaci immagini ricostruisce il clima della storia da cui trae ispirazione, evidenziando la pervasività di un movimento basato sulla forza, ma anche la possibilità da parte dei singoli di contrastarlo.