Pressione fiscale, a Piacenza mille euro pro capite

A Piacenza il peso della spesa pubblica sui cittadini si mantiene contenuto rispetto a molte altre città italiane. Secondo i dati più aggiornati raccolti dal Centro di ricerca Rep di Fondazione Etica, la pressione finanziaria pro capite si attesta a 1.069 euro, una cifra inferiore alla media nazionale dei Comuni capoluogo, che si aggira attorno ai 1.081 euro, e ben lontana da quella registrata in centri come Venezia, Milano e Firenze, dove il valore supera ampiamente i 2.000 euro. L’analisi, condotta su scala nazionale, valuta la capacità amministrativa degli enti locali attraverso sei macroaree: bilancio, governance, personale, servizi, appalti e ambiente. Piacenza ottiene un punteggio complessivo di 54 su 100, corrispondente alla media dei Comuni capoluogo italiani.

Nel dettaglio, Piacenza presenta risultati positivi nella gestione del bilancio, dove il punteggio è superiore alla media, così come nella gestione del personale e nel rapporto con i fornitori e gli appalti. In questi ambiti, la nostra città mostra un’efficienza rilevata anche in confronto con realtà simili. Restano però alcune aree critiche, in particolare quelle legate alla governance complessiva, con attenzione specifica alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico e alla digitalizzazione. Anche la dimensione ambientale presenta margini di miglioramento.

A livello regionale, il dato piacentino sulla pressione finanziaria si colloca a metà tra i Comuni che spendono meno – come Forlì, Reggio Emilia e Parma – e quelli in cui il peso fiscale risulta più marcato, come Bologna (1.466 euro pro capite), Rimini, Modena e Ravenna.