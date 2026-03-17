Primavera in centro: torna Piacenza in Fiore

Torna Piacenza in Fiore e lo fa con tre giorni, dal 20 al 22 marzo, in cui il centro storico si trasforma in un grande giardino a cielo aperto. Per la prima volta la manifestazione, organizzata dal Consorzio Mercanti di qualità, si muove su tre giornate con un programma ricco di appuntamenti tra florovivaismo, laboratori, spettacoli, musica, street food agricolo e iniziative diffuse tra Piazza Duomo, Piazza Cavalli, Piazzetta Plebiscito e le vie del centro.

«Il cuore dell’evento sarà l’esposizione florovivaistica - assicura la presidente dei Mercanti di Qualità Gloriana Tironi durante la presentazione dell’evento in municipio alla presenza dell’assessore Simone Fornasari e dei rappresentanti delle realtà coinvolte - tra le novità di questa edizione ci saranno anche i workshop dedicati al mondo dei fiori e delle piante. Tra questi, il laboratorio «Crea la tua Ghirlanda» con Kadò Flower Farm. Sarà un’occasione per entrare insieme nella primavera». Accanto a questo laboratorio ce ne sarà un altro dedicato al bonsai con Mauro Brocchieri, florovivaista milanese.

Nella giornata di domenica in Piazza Cavalli e in via Cavour troveranno spazio i Mercanti di Qualità, mentre già da sabato il centro sarà animato anche dagli spettacoli della Scuola di Circo TaDam. Per quanto riguarda la musica, il Piacenza Jazz Club organizza in Piazza Cavalli, per domenica alle 16, «Lindy Hop in Fiore», mentre Piazzetta Plebiscito ospiterà «Campagna Amica in città», iniziativa curata da Coldiretti Piacenza con il mercato contadino e lo street food agricolo. Da segnalare anche la presenza di numerose associazioni di volontariato del territorio, che saranno presenti sulle piazze e prenderanno parte all'atmosfera condivisa dell'evento.