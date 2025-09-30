Proposte educative, dialogo, socialità: riparte Zona Holden

Dopo la pausa legata alle vacanze scolastiche riprende l'attività dello spazio aggregativo Zona Holden, pensato per offrire agli adolescenti nella fascia dai 12 ai 18 anni, ma non solo, proposte educative e occasioni di dialogo, confronto e socializzazione. Fulcro del progetto sarà la Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola, anche se con un trasloco di pochi metri, all'interno di un'altra sala, per consentire la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione in corso nel complesso della Passerini Landi.

Si parte con una serie di appuntamenti settimanali pomeridiani fissi a cominciare, il martedì (già oggi) e mercoledì, dallo spazio libero per lo studio e l'aiuto nei compiti, con assistenza dedicata grazie agli educatori di Eureka e ai collaboratori di Epikurea Aps. Il giovedì ci saranno i laboratori "Generation Talks" a cura degli esperti formatori Simona Tonini e Roberto Provenzano Forti di Epikurea aps.

Ogni venerdì poi, oltre alla possibilità di fruire di un supporto per i compiti, ci si potrà immergere nel laboratorio teatrale di Piacenza Kultur Dom Teatro Trieste 34, condotto da Filippo Arcelloni. Il programma si arricchisce anche con eventi speciali e collaborazioni esclusive: quattro appuntamenti saranno dedicati alla danza classica e moderna con la maestra Ottavia Marenghi il 2 e 30 ottobre, il 27 novembre e il 18 dicembre, mentre nel maggio 2026 il cortile della Passerini Landi ospiterà un concerto e una serie di serate di "Silent Radio" in collaborazione con Pc Radio Cult.

Zona Holden accoglierà inoltre percorsi di competenze trasversali e orientamento in collaborazione con le scuole del territorio, offrendo un'opportunità concreta per scoprire e sviluppare i propri talenti con gli esperti formatori di Epikurea. Per maggiori informazioni, si può visitare il profilo Instagram ZonaHolden, passare alla Biblioteca Giana Anguissola, o contattare Eureka al 3298507198 e RadioRaccontiamoci al 3713343761.