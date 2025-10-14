Quanto ci costa un disperso nei boschi tra elicotteri, droni, uomini e cinofili

C’è chi si perde perché è anziano. C’è chi scivola e si fa male. Ma c’è anche un esercito di sprovveduti che girovagano nei boschi senza attrezzature o preparazione come se la montagna fosse il lungomare di Rimini. Fungaioli della domenica, giovani che partono da Piacenza in maglietta e, incuranti delle previsioni meteo o delle altitudini, si ritrovano bloccati sui monti con temperature di 5 gradi. Abbiamo provato a calcolare quanto costa alle casse pubbliche un salvataggio sui nostri Appennini, prendendo come esempio un caso in cui non sia necessario un intervento sanitario importante.