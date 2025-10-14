Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Quanto ci costa un disperso nei boschi tra elicotteri, droni, uomini e cinofili

Un intervento di media entità e senza feriti può superare i 25mila euro. Contando solo tre ore di EliPaullo e Drago si arriva a 22mila

Paola Brianti
Paola Brianti
|2 ore fa
Infortunio boscaiolo Farini marino
Infortunio boscaiolo Farini marino
1 MIN DI LETTURA
C’è chi si perde perché è anziano. C’è chi scivola e si fa male. Ma c’è anche un esercito di sprovveduti che girovagano nei boschi senza attrezzature o preparazione come se la montagna fosse il lungomare di Rimini. Fungaioli della domenica, giovani che partono da Piacenza in maglietta e, incuranti delle previsioni meteo o delle altitudini, si ritrovano bloccati sui monti con temperature di 5 gradi. Abbiamo provato a calcolare quanto costa alle casse pubbliche un salvataggio sui nostri Appennini, prendendo come esempio un caso in cui non sia necessario un intervento sanitario importante.
Tutti i dettagli su Libertà

Gli articoli più letti della settimana