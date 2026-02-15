Quaranta nascite in un anno, Gragnano festeggia genitori e neonati

Gragnano ha detto "grazie" ai neo genitori e ha accolto i 40 bambini e bambine venuti al mondo nel 2025. A tutti loro l'amministrazione comunale ha regalato una primula e ha dedicato un piccolo momento di accoglienza e di benvenuto. "Vogliamo dirvi grazie per la scelta coraggiosa che avete fatto e vogliamo dirvi che la comunità vi sostiene" ha detto la sindaca, Patrizia Calza. Tra i presenti genitori originari del paese, ma anche tante famiglie che a Gragnano hanno trovato il luogo ideale in cui progettare il loro futuro. Genitori come Diana e Erik. Di Caminata lei, di Rottofreno lui, i due giovani genitori hanno trovato a Casaliggio "l’occasione giusta per la casa che cercavamo". Come loro anche Loris e Savina, con il piccolo Pietro, hanno fatto la stessa scelta. Tra il gruppo delle neo mamme c’è anche chi, come Cristina Bersani, a Gragnanino ha sempre abitato e ha deciso di farvi crescere i suoi due figli.