Anita, liceale "alata" in volo verso la pace. Grazie a Ronconi-Prati

Sarà Anita Rosselli, studentessa piacentina del Liceo Gioia, a partecipare al Quarto Anno Rondine, il percorso educativo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione che consente agli studenti di frequentare il quarto anno della scuola superiore vivendo nella cittadella della Pace di Rondine in provincia di Arezzo. La Fondazione Ronconi Prati ha scelto di sostenere la studentessa con un contributo di 19mila euro rendendo concreta e possibile questa opportunità.

«Ogni nuovo Quarto Anno è un atto di fiducia verso il futuro. Questi ragazzi arrivano con le loro fragilità e le loro domande, ma anche con un’energia straordinaria – è il racconto del presidente e fondatore di Rondine Franco Vaccari - non è solo una scuola: è un’esperienza che li aiuta a guardare dentro sé stessi, a trasformare i conflitti in relazioni e a scoprire che la pace non è un sogno, ma un lavoro quotidiano. Ringrazio la Fondazione Ronconi Prati per aver contribuito a rendere possibile questa opportunità per la giovane studentessa. Vedere i volti e le emozioni di questi ragazzi ci ricorda quando abbiamo iniziato questo cammino per formare persone libere e capaci di costruire legami».

La sede della scuola nella Cittadella della Pace di Rondine (Arezzo)