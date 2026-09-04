Quest'anno meno elegante senza Armani: dove ricordarlo

Dodici mesi fa moriva Giorgio Armani, piacentino diventato icona universale dello stile. Nel primo anniversario della scomparsa, il ricordo passa attraverso i luoghi della sua vita, il legame profondo con Piacenza e il Trebbia, le testimonianze di chi lo ha conosciuto e i progetti nati per mantenerne viva la memoria.

DUE PAGINE SU LIBERTA' DI OGGI, 4 SETTEMBRE, A CURA DI ELISA MALACALZA, NICOLETTA MARENGHI ED ELENA CAMINATI