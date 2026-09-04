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Quest'anno meno elegante senza Armani: dove ricordarlo

L'anniversario della morte, i suoi nove luoghi. Mentre il regista Özpetek farà una serie sullo stilista (e Piacenza)

Redazione Online
|35 minuti fa
Quest'anno meno elegante senza Armani: dove ricordarlo
1 MIN DI LETTURA
Dodici mesi fa moriva Giorgio Armani, piacentino diventato icona universale dello stile. Nel primo anniversario della scomparsa, il ricordo passa attraverso i luoghi della sua vita, il legame profondo con Piacenza e il Trebbia, le testimonianze di chi lo ha conosciuto e i progetti nati per mantenerne viva la memoria.
DUE PAGINE SU LIBERTA' DI OGGI, 4 SETTEMBRE, A CURA DI ELISA MALACALZA, NICOLETTA MARENGHI ED ELENA CAMINATI

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