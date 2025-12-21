Raccolta puntale dei rifiuti, il dibattito: «Un disastro», «no, è la strada giusta»

«Sono in stampelle e non posso ogni giorno scendere rampe di scale per portare fuori prima un bidone e poi l'altro». «Mi sembra una scelta improntata a fare più utili invece che ha garantire un servizio ben fatto ai cittadini». E poi ancora «mi sembra abbastanza impegnativa e di difficile concretizzazione» e «è un disastro». Ma anche «credo sia solo una questione di abitudine, noi siamo contenti e pensiamo sia la strada giusta». «Pensavo fosse più problematica visto che ho un gatto in casa, ma in realtà basta solo un po' di organizzazione. Non ho riscontrato grossi disagi». Sono solo alcune delle voci dei piacentini che abbiamo raccolto tra le vie del centro storico della città riguardo il nuovo metodo di raccolta differenziata dei rifiuti.

Dal pomeriggio di ieri e fino a martedì, giorno in cui i documenti verranno protocollati e consegnati in Comune, prosegue nel frattempo la raccolta firme promossa da Eleonora Poli. «Pensiamo di poter raggiungere quota 3mila firme che non sono poche in solo due settimane - le sue parole -. Sappiamo che il vicesindaco Matteo Bongiorni si è gia espresso sulla questione, ma noi non molliamo e continueremo a far sentire la nostra voce perché sono sempre di più le richieste di chiarimenti e i disagi di residenti, lavoratori e rappresentanti di associazioni».

Raccolta puntale dei rifiuti si, raccolta puntuale dei no. Continua a crescere quindi il dibattito sul nuovo sistema di gestione della differenziata a Piacenza tra chi pensa sia solo una questione di abitudine e chi rimarca siano più i disagi che i benefici. Nel frattempo, prosegue la raccolta firme contro il nuovo metodo che, senza colpi di scena dell’ultimo minuto, partirà dall’inizio di gennaio.