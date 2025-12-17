Raccolta puntuale, Sos degli animalisti: «Più spese e meno adozioni»

Non c’è pace per la nuova modalità di conferimento dei rifiuti che partirà ufficialmente a gennaio. Ora sono le associazioni animaliste a segnalare più di un problema legato alla raccolta puntuale, ancora per qualche giorno in fase di sperimentazione.

L’Sos giunge da Patrizia Silva, volontaria di “Liberinsieme”, associazione animalista. La volontaria si occupa di gatti, salvandoli spesso e seguendone l’iter fino all’adozione. Davanti alla novità della raccolta puntuale solleva quello che definisce «il problema principale: lo smalitimento della lettiera». Una questione, afferma, che riguarderà sia il privato che ha in casa i gatti sia le associazioni. Queste le principali preoccupazioni evidenziate: «Allo stato attuale il nuovo sistema obbligherà a richiedere onerose svuotate aggiuntive e si aggiungeranno gravami economici al mondo familiare e dell’associazionismo, che già a stento riesce a operare, inoltre incentiverà purtroppo lo smaltimento illegale». «Troveremo sacchetti contenenti lettiere ovunque» dice Silva, che aggiunge: «Temiamo che saranno ridotte drasticamente le adozioni, innescando un trend contrario alle attuali politiche di incentivazione delle adozioni medesime, e infine aumenteranno gli abbandoni quando l’adozione, come molte volte avviene, non è consapevole».