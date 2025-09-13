“Radici in Cammino”: passeggiate tra natura e storia per riscoprire la Valdarda

Un progetto per far riscoprire il patrimonio nascosto della Valdarda, tra mulini storici, giardini privati e alberi monumentali: si chiama “Radici in Cammino: passeggiate tra natura, cultura e storia” ed è stato presentato ufficialmente ieri mattina, 12 settembre, al Polo Museale di Veleia Romana.

L’iniziativa, promossa dall’Unione dei Comuni dell’Alta Valdarda e vincitrice del terzo premio al bando regionale 2025 “ViVi il Verde - passeggiate patrimoniali”, nasce con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nella valorizzazione del proprio territorio. A sostenerla, una rete di associazioni, Pro Loco, esperti del territorio e realtà culturali come Sciara Progetti Teatro.

«Vogliamo far scoprire luoghi spesso invisibili agli occhi dei cittadini – spiega Ivan Leppini, assessore al turismo di Lugagnano – come giardini privati o piante storiche. Senza la collaborazione attiva di tante realtà, tutto questo non sarebbe possibile». Il progetto punta a mettere al centro due elementi chiave: mulini e alberi monumentali. «Abbiamo guardato al territorio seguendo le linee guida del bando – spiega Barbara Vascelli, coordinatrice per Piacemilia – coinvolgendo anche le scuole e promuovendo attività inclusive».

Tra le realtà coinvolte, anche l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Piacenza, che curerà momenti di esperienza sensoriale condivisa tra ipovedenti e normovedenti.

Il calendario delle passeggiate

Tutte le passeggiate sono gratuite e su prenotazione: