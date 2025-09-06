Ragazzini spericolati in bici a Borgonovo, multe ai genitori

Ragazzini che lanciano biciclette, oppure ancora si buttano in mezzo alla strada, mentre passano le auto. Le segnalazioni, via social, arrivano da via papa Giovanni XXIII a Borgonovo, la stessa dove qualcuno aveva segnalato la presenza di automobilisti che la notte sfrecciano a tutta velocità.

«Da qualche sera, in via Giovanni XXIII – scrive un utente -, un gruppo di bambini lancia le bici in mezzo alla strada, oppure sfreccia buttandosi per terra». Qualcuno segnala fatti simili anche nella vicina Castelsangiovanni. Episodi inquietanti che ricordano quanto successo nei mesi scorsi sempre a Borgonovo, dove bande di ragazzini si appostavano dietro le siepi per poi lanciare bombe d'acqua, o peggio sassi, verso le auto in transito. Nel frattempo dal comando di Polizia locale di Borgonovo il comandante Riccardo Marchesi fa sapere che «Da inizio estate – dice – abbiamo sorpreso e fermato 11 minorenni, sia italiani che stranieri, mentre con le loro biciclette impennavano vicino ad auto e persone, tre addirittura in pieno mercato, e marciavano in controsenso».

Le multe, 87 euro, sono state notificate ai genitori che, in alcuni casi, non l'hanno presa bene manifestando addirittura fastidio verso gli agenti.