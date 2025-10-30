A Piacenza una scuola per esperti in turismo religioso

L'Università Cattolica di Piacenza avrà presto una scuola di alta formazione per esperti in turismo religioso. Un progetto nato grazie al lavoro di ricerca sviluppato con il progetto Ecosister (Ecosistema territoriale di innovazione dell'Emilia-Romagna verso la transizione ecologica), i cui risultati scientifici sono stati presentati durante il workshop “L’Ecosistema turistico religioso in Emilia-Romagna: ricerca, modelli e buone prassi per lo sviluppo del territorio”. «Abbiamo intenzione di sviluppare qui in Cattolica una scuola di alta formazione per esperti in turismo religioso - ha spiegato il professor Antonio Chizzoniti - grazie alla ricerca abbiamo capito che c'è infatti la necessità di creare queste professionalità, che non si limitano a formare guide turistiche, ma persone con formazione storica, giuridica e spirituale a largo spettro».