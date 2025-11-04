Don Basini lascia la basilica di Sant'Antonino dopo 18 anni
Proseguirà a tempo pieno nell'incarico di vicario generale. La basilica patronale sarà amministrata da don Davide Maloberti. Un Figlio di Sant'Anna al Corpus Domini
Don Giuseppe Basini
Dopo 18 anni don Giuseppe Basini lascia la basilica di Sant'Antonino. Al suo posto, il vescovo Adriano Cevolotto ha nominato come amministratore parrocchiale don Davide Maloberti che manterrà anche i precedenti incarichi. Don Basini proseguirà nel suo servizio come vicario generale della diocesi di Piacenza-Bobbio. Saluterà i parrocchiani il 16 novembre, domenica più vicina all'anniversario del ritrovamento delle reliquie del santo patrono (il 13 novembre). Altra nomina del clero che riguarda la città di Piacenza è quella di un Figlio di Sant'Anna come vicario parrocchiale del Corpus Domini. Si tratta di padre Rodrigo Madeira Gomes Barreto, sacerdote brasiliano.
In provincia il vescovo ha nominato don Koffi Nestor Baladore, sacerdote fidei donum della diocesi di Atakpame (Togo), vicario parrocchiale della parrocchia di San Giacomo Maggiore a Pontedellolio e collaboratore nel servizio pastorale della Comunità pastorale 3 del Vicariato Valnure.