Don Noberini prete da 50 anni: "Una strada appassionante"

Dopo tre femmine, mamma Rosa e il papà Paolo avrebbero voluto un maschietto. Ne arrivarono due. «E mia mamma, sorpresa, disse: Signore, uno dei due lo offro a te». Racconta così l’incipit della sua vita don Maurizio Noberini, 75 anni, parroco di Santa Franca, che ha festeggiato il 50esimo anniversario di sacerdozio insieme alla sua comunità riunita nella messa di ieri mattina, a cui è seguito un pranzo all’esterno della chiesa. Il parroco racconta di come un destino sia diventato una vocazione. Ma quale dei due bambini sarebbe stato donato al Signore?

Prosegue don Noberini: «Mio fratello, più estroverso, dopo gli studi professionali ha cominciato a lavorare, io sono arrivato fino a qui». “Qui” è la missione pastorale che porta avanti da mezzo secolo. Una decisione non compiuta per obbligo, ma per scelta. Ponderata. «Sono stato lasciato libero di decidere cosa fare» afferma. Intanto cresceva. Don Noberini ha studiato tre anni al liceo classico di Bedonia, dopo c’è stata la maturità conseguita al Gioia e i sette anni al Collegio Alberoni, dove all’inizio ha conosciuto il dubbio. "Ho trascorso un periodo di travaglio interiore - dice - attraverso il quale ho poi raggiunto la consapevolezza che quella del sacerdozio era una strada appassionante e un servizio prezioso per l’umanità".