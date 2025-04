Duemila indiani sikh a Fiorenzuola col corteo di primavera

Duemila indiani di religione sikh si sono ritrovati sabato 12 aprile a Fiorenzuola per vivere la loro festività religiosa del Vaisakhi. La festa ha coinvolto la città sull'Arda, incuriosita dalla pacifica e colorata processione (chiamata Nagar Kirtan) che ha attraversato nel pomeriggio le vie del centro storico. L’evento, organizzato dalla comunità sikh che ha come punto di riferimento il tempio in località Paullo, ha richiamato famiglie dalla Bassa Piacentina, dalla Bassa Parmense, e da altre zone del Nord Italia.

Ad essere condotto in processione è il libro sacro, custodito su un carro religioso, una sorta di tempio mobile, preceduto da cinque uomini, i Panj Pyare, ciascuno con una bandiera. Prima del passaggio del corteo, uomini e donne volontari - i sevadar - con le scope lavano la strada. Sono a piedi nudi e camminano all’indietro per non dare le spalle al libro sacro. Stare a piedi nudi è un precetto religioso anche nel tempio. Durante la cerimonia persino il campo sportivo è diventato una zona sacra: prima di entrare tutti i fedeli sono invitati a levarsi le scarpe e a lavarsi capo e mani. I maschi indossano il turbante o una bandana, le donne per lo più hanno veli e vesti colorate. Si condivide insieme il cibo nel rito del langar.

«L’evento è stato aperto a tutta la cittadinanza, perché per noi è un’importante occasione di condivisione, spiritualità e dialogo tra culture e fedi diverse» sottolinea Prem Pal Singh del tempio sikh di Fiorenzuola frequentato stabilmente da circa 500 persone. Nel segno del dialogo la partecipazione alla festa del vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto, del parroco di Fiorenzuola monsignor Giuseppe Illica, del sindaco Romeo Gandolfi, del rappresentante degli srilankesi (cattolici) di Fiorenzuola Jeevaka Weerasinghe.