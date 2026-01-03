Epifania, in cattedrale la "Messa delle Genti"
Come da tradizione, saranno presenti diverse comunità etniche
Martedì 6 gennaio, in occasione della solennità dell’Epifania, alle ore 11.00 in Cattedrale il vescovo monsignore Adriano Cevolotto presiederà la “Messa delle Genti”. L’iniziativa, caratterizzata dal tema “Cammineranno i popoli alla tua luce” e promossa dall’Ufficio diocesano Migrantes, guidato dallo scalabriniano padre Mario Toffari, vedrà la partecipazione di diverse comunità etniche presenti sul territorio.
La celebrazione sarà caratterizzata da canti e preghiere in varie espressioni linguistiche.
Al termine della liturgia, nella quale sarà annunciata la data della prossima Pasqua e delle principali feste dell’anno, verranno benedetti i bambini presenti.