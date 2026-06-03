Islam da record, mille bambini a lezione di Corano
Cinema-teatro Politeama gremito per la consegna dei diplomi ai bravissimi. Tutti hanno frequentato l'Istituto di Studi Islamici Averroè. In 250 collegati da remoto, anche dal Pakistan
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
Un momento della premiazione
Non è un caso che l'Istituto di Studi Islamici Averroè di Piacenza abbia voluto organizzare la festa di fine anno scolastico proprio nella mattinata del 2 giugno, giorno di celebrazione della nascita della Repubblica Italiana. Rappresenta una comunità - viene detto dagli organizzatori - che si sente parte attiva di questo Paese e che insegna i valori del rispetto e della cittadinanza responsabile anche ai più piccoli.
Circa un migliaio gli studenti dai 6 ai 15 anni che hanno terminato l'annata 2025/2026: i migliori sono stati premiati all'evento conclusivo che si è tenuto al cinema Politeama, complessivamente oltre 750 che hanno frequentato in presenza e 250 che invece hanno scelto il percorso online, provenienti dal nord Italia e perfino dal Pakistan.
«Un anno scolastico fantastico – ha commentato il direttore dell’Istituto Averroè, Arian Kajashi – che ha registrato numeri in crescita, così come è in aumento tutta la nostra comunità. Per gli studenti l’Istituto è come un catechismo, composto da una parte sulla dottrina islamica religiosa e il rapporto con Dio e una seconda parte sui rapporti con la società che ci circonda, l’etica e la morale. Sia come Istituto sia come comunità Piacenza fa scuola a livello nazionale e siamo felici di vivere in questa città»
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