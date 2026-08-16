«La nostra frontiera cristiana  in Mongolia»

Giorgio Marengo, cardinale di frontiera, fa tappa nella comunità piacentina. Originario di Cuneo, 52 anni, dal 2020 prefetto apostolico di Ulaanbaatar in Mongolia, cardinale scelto da Papa Francesco nel 2022, oggi presiede la Conferenza episcopale dell’Asia centrale.

Marengo è il primo a indossare la porpora cardinalizia nella repubblica asiatica stretta fra Russia e Cina, attraversata da steppe, abitata da una popolazione di origini nomadi e un tempo da tribù che nel 1200 furono riunificate da Gengis Khan per dare vita all’impero mongolo. Domenica 16 agosto il cardinale sarà a Rezzanello per la cerimonia del ventennale dal martirio (l’uccisione a Mogadiscio il 17 settembre 2006) della beata Leonella Sgorbati che a Rezzanello ha vissuto i primi dieci anni di vita. Marengo, missionario della Consolata come suor Leonella, ha accolto l’invito di monsignor Giuseppe Busani incontrato al Pime un anno fa.